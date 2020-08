Coronavirus, crollano i reati, in aumento gli sbarchi (Di domenica 16 agosto 2020) Effetto Coronavirus, in un anno calo delitti 18% Ecco i dati del Viminale che indicano un calo del 18,2% dei delitti in un anno: dai 2.338.073 del periodo 1 agosto 2018-31 luglio 2019 ai 1.912.344 registrati dall’1 agosto 2019 al 31 luglio di quest’anno. Una diminuzione attribuibile a lockdown per il Covid. Il calo ha riguardato quasi tutte le tipologie di delitto: dagli omicidi (-16,8%) alle rapine (-21,1%), dai furti (-26,6%) alle truffe (-11,3%). In controtendenza i reati informatici (+20%). Il Viminale evidenzia anche che il 70% dei 149 omicidi commessi in ambito familiare ha avuto donne come vittime; una quota salita al 75,9% durante il periodo di lockdown. Dato che aggrava ancora di più sulla tematica del femminicidio, che anche in pieno lockdown ha mietuto vittime. Viminale: 20 milioni di controllati, 460mila i ... Leggi su quotidianpost

Agosto 2020. Le vacanze degli italiani, tra paura e desiderio di rilassarsi

Sono stati 27,4 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere il weekend di ferragosto fuori casa, cioé da parenti e amici o in vacanza al mare, in campagna o in montagna, o più semplicemente p ...

Coldiretti/Ixè: “Sono oltre 27 milioni gli italiani che hanno trascorso Ferragosto fuori casa”

Coldiretti/Ixè: "Sono oltre 27 milioni gli italiani che hanno trascorso Ferragosto fuori casa"

Sono 27,4 milioni gli italiani che hanno trascorso il ferragosto fuori casa, tra quanti si sono recati da parenti e amici, chi è andato in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una sem ...

Sono stati 27,4 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere il weekend di ferragosto fuori casa, cioé da parenti e amici o in vacanza al mare, in campagna o in montagna, o più semplicemente p ...Sono 27,4 milioni gli italiani che hanno trascorso il ferragosto fuori casa, tra quanti si sono recati da parenti e amici, chi è andato in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una sem ...