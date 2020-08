Case anziani, test per tutti al primo contagio (Di domenica 16 agosto 2020) La proposta, elaborata tra Adicasi, medici ed esperti, sarebbe già sulla scrivania del Medico cantonale Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Case anziani Le case di cura per anziani vanno cambiate Internazionale Gli anziani e la sfida tra probiotici e antibiotici

I probiotici sono ampiamente impiegati per una serie di presunti benefici, inclusa la riduzione dell'uso di antibiotici mediante vari meccanismi proposti. Dal punto di vista economico, le vendite glob ...

Incendio in una casa a Cesiomaggiore, anziana intossicata

Il frigorifero ha preso fuoco e ha coinvolto un divano. La donna stava dormendo, si è svegliata all'improvviso e ha chiesto aiuto ai vicini che hanno chiamato i vigili del fuoco CESIOMAGGIORE. Tantiss ...

