Calcio: Roma; domani il closing, al via l'era di Friedkin (Di domenica 16 agosto 2020) ANSA, - Roma, 16 AGO - Fuori James Pallotta, dentro Dan Friedkin. Il momento del closing è arrivato: la Roma domani passerà dal businessman di Boston al magnate di Houston. Gli avvocati delle parti ... Leggi su corrieredellosport

michelangelo238 : RT @RaiSport: ? @OfficialASRoma: domani il #closing, al via l'era di #Friedkin Papà Dan e il figlio Ryan subito a lavoro per rilancio #club… - SportRepubblica : Roma, conto alla rovescia per il closing: lunedì il club sarà di Friedkin - RaiSport : ? @OfficialASRoma: domani il #closing, al via l'era di #Friedkin Papà Dan e il figlio Ryan subito a lavoro per rila… - RomAmor18831758 : @Valerio67313912 @P_Rocchetti87 @FCBarcelona Sono appena sbarcati nel calcio, la trattativa per l’acquisto della Ro… - PaolaDiCaro : @ing_michele @jerryscottismo @psbrdx @exsebio Pure Pallotta ha investito tanto nella Roma ma errori ne ha commessi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roma Roma, problema portieri: da Doni a Pau Lopez, 10 titolari negli ultimi 13 anni. Tutti i nomi per il futuro Calciomercato.com Lavello, domani al Pisicchio interverranno Caputo, Zeman e Roma - I AM CALCIO ITALIA

Interverrà il Presidente Vincenzo Caputo che illustrerà il progetto calcistico, insieme al tecnico Karel Zeman e al ds Domenico Roma, la squadra che si sta formando, ai presenti ed agli operatori dell ...

Calvi Festival, il teatro sposa lo sport serata dedicata al “capitano silenzioso" Agostino Di Bartolomei

CALVI DELL'UMBRIA Il Calvi Festival propone il sesto appuntamento per la sezione Teatro. Questa volta il Teatro si sposa con lo sport in particolar modo il mondo del calcio e della squadra della Roma, ...

Interverrà il Presidente Vincenzo Caputo che illustrerà il progetto calcistico, insieme al tecnico Karel Zeman e al ds Domenico Roma, la squadra che si sta formando, ai presenti ed agli operatori dell ...CALVI DELL'UMBRIA Il Calvi Festival propone il sesto appuntamento per la sezione Teatro. Questa volta il Teatro si sposa con lo sport in particolar modo il mondo del calcio e della squadra della Roma, ...