Bruno Fernandes: «Siamo tutti colpevoli, non possiamo essere soddisfatti» (Di domenica 16 agosto 2020) Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United, ha parlato al termine del match di Europa League contro il Siviglia Il centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, ha parlato ai microfoni di BT Sport dopo la sconfitta rimediata nella semifinale di Europa League contro il Siviglia. Ecco le sue dichiarazioni: «Quando si concedono opportunità agli avversari, l’errore è di tutta la squadra. Siamo tutti colpevoli per quanto accaduto questa sera, giochiamo per vincere trofei e perdere una semifinale non può minimamente soddisfarci. Abbiamo fatto una grande partita, creando tante occasioni da gol, ma nel calcio non sempre vince chi ha più chance: fare gol è fondamentale, noi ci Siamo ... Leggi su calcionews24

