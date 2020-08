Bielorussia, Lukashenko: «Elezioni non saranno ripetute». Migliaia in piazza contro di lui. E Putin sarebbe pronto a intervenire (Di domenica 16 agosto 2020) Non si fermano a Minsk, capitale delle Bielorussia, le proteste organizzate dai manifestanti anti-regime che chiedono con forza le dimissioni del presidente Lukashenko e nuove Elezioni, a una settimana dalle controverse consultazioni che lo hanno confermato al potere per la sesta volta. In piazza oggi anche i sostenitori di colui che viene chiamato “l’ultimo dittatore d’Europa” e che, nonostante sia sempre più isolato in Europa e nel suo Paese, può fare affidamento sulla Russia e Vladimir Putin. Ma quest’ultima manifestazione però sembra essere stata un flop, con appena un migliaio di partecipanti. È notizia di questa mattina che, dopo la telefonata avvenuta tra i due ieri e la richiesta di aiuto da parte di ... Leggi su open.online

