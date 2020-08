Ultime Notizie Roma del 15-08-2020 ore 10:10 (Di sabato 15 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un buon Ferragosto buona festa dell’Assunta da parte di Francesco Vitale e da tutta la redazione sono 574 i casi registrati di coronavirus nel nostro paese nell’ultimo bollettino tre le vittime stretta sulle discoteche in Emilia Romagna caos in aeroporti e porti del primo giorno di test obbligatori per chi torna dalla Grecia Croazia Malta Espana situazioni difficili anche in Germania e Russia la Spagna chiude le discoteche riduce gli orari di bar ristorante vieta di fumare anche all’aperto andiamo a leggere Allora gli aggiornamenti dicevamo nuovi casi registrati 574 massima attenzione per oggi agosto intensificati i controlli negli aeroporti ma mancano ancora i tamponi e tessera PD nonostante l’ordinanza firmata dal ministro speranza in Puglia 5 giovani tra i 20 e 30 anni ... Leggi su romadailynews

FiorellaMannoia : Il virus siamo noi. Niente turisti a causa del Covid, in Kenya nascita record di 140 elefanti - La Stampa - Ultime… - fanpage : Coronavirus. Le loro condizioni sono critiche, sono tutti ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni - fanpage : Tornavano dalla Lombardia. Un'intera famiglia positiva al Covid - lightmoon972 : RT @fanpage: ?? Per gli esperti il ritorno a scuola senza distanziamento sarebbe una bomba a orologeria per i contagi - PianetaMilan : #Milan, #Giordano: 'A #Pioli andava data la possibilità di ricominciare' -