Tragedia a Marsala: 51enne uccisa dal morso di un ragno violino (Di sabato 15 agosto 2020) Valentina Dardari Il decesso è avvenuto dopo due settimane di coma. La certezza della causa della morte grazie all’esame ematologico Tragedia in Sicilia dove una donna di 51 anni, Roxamunda Constant, è morta dopo essere stata morsa da un ragno violino, chiamato in questo modo perchè sulla schiena vi è un disegno simile a un violino. Il piccolo aracnide l’aveva morsa in una zona periferica di Marsala, dove la 51enne, di origini rumene, risiedeva con i propri familiari. Morta per il morso di un ragno violino Secondo quanto ricostruito la donna si sarebbe recata all’ospedale Paolo Borsellino circa una settimana dopo essere stata morsicata dal ragno, a causa di un ... Leggi su ilgiornale

