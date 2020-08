Sei casi di febbre del Nilo in Lombardia (Di sabato 15 agosto 2020) . Iniziata la disinfestazione nei comuni coinvolti. MILANO – . A comunicarlo è l’Ats, citata da Fanpage, che precisa come sono iniziate le operazioni di disinfestazioni nei comuni coinvolti. L’allerta riguarda le cittadine di San Martino Massalengo, Graffignana, Borghetto, Vidardo e Casaletto nella Bassa. Già in passato nel Lodigiano erano stati rivelati casi simili che, in alcune circostanze, sono stati anche mortali. Sei casi di febbre del Nilo L’allarme è scattato dopo il ricovero di cinque persone in ospedale con infezioni serie. A loro si aggiunge anche un uomo di 72 anni che, dopo aver avuto una meningo encefalite, è stato ricoverato in terapia intensiva per alcune complicanze. L’attenzione è massima nella regione più colpita ... Leggi su newsmondo

fanpage : ULTIM'ORA - Registrati sei casi di febbre del Nilo - petergomezblog : #Coronavirus, i dati – I nuovi casi di contagio salgono ancora: sono 523 in 24 ore, ma cala il numero di tamponi. S… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, salgono ancora i contagi: oltre 500 in un giorno. Sei le vittime. Solo la Valle d'Aosta senza nuovi… - Dany_Thirstae : @gianhoseok Almeno non sei una di quelle persone che sta rischiando di aumentari i casi in italia, che sono già in grande aumento - pittista_ : @ashcoltami Si ma dopo la foto instragram Vs reality (dove evidentemente sei bellissima in ambedue i casi) io piano… -