Rouhani: accordo con Israele grande errore degli Emirati (Di sabato 15 agosto 2020) Gli Emirati Arabi Uniti hanno commesso un “enorme errore” nel raggiungere un accordo per la normalizzazione dei legami con Israele, ha detto il presidente iraniano Hassan Rouhani in un discorso televisivo. Ha avvertito lo stato del Golfo di non consentire a Israele di avere un punto d’appoggio nella regione. “L’accordo tra Emirati Arabi Uniti e Israele, annunciato giovedì, è visto come una spinta strategica per la posizione regionale e globale degli Emirati Arabi Uniti” Leggi su huffingtonpost

Il nuovo piano di pace per il Medio Oriente tra Israele e Emirati Arabi Uniti, presentato dall'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per risolvere un conflitto durato oltre 70 ...

