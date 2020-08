Raoul Casadei: tutto liscio (Di sabato 15 agosto 2020) Raoul Casadei leader dell’orchestra più famosa d’Italia. Raoul Casadei il re del liscio insieme al suo gruppo ha fatto ballare, incontrare e innamorare generazioni di italiani, Raoul Casadei è nato il 15 agosto 1937. L’Orchestra Casadei venne fondata in realtà nel 1928 da Secondo Casadei zio di Raoul. Raul prende le redini Nel 1970 Raoul Casadei prende completamente in mano l’Orchestra, ringiovanendola e inserendo un nuovo modo di concepire la tradizione del liscio. Il suo genere affonda le radici nel valzer, nella mazurka e nella polka senza tuttavia disdegnare le contaminazioni e le espressioni musicali moderne. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

(ANSA) - BOLOGNA, 14 AGO - Raoul Casadei compie 83 anni il giorno di Ferragosto ma quest'anno, dopo la pandemia, sarà una festa solo in famiglia: non si farà linfatti a tradizionale festa in bianco ne ...‘San Marino Goodbye’ arriva sul Titano. Tre serate in musica, oggi, giovedì e domenica, nelle quali Campo Bruno Reffi, nel cuore del centro storico della Repubblica, verranno ospitati i più noti prota ...