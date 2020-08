Quando Di Maio diceva che la regola dei due mandati è come le stagioni, non cambierà mai, e i giornalisti sono bugiardi (Di sabato 15 agosto 2020) Gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno deciso, con il voto online, che la regola dei due mandati elettivi non ha senso per i politici locali. Un voto democratico, sempre sostenuto dal Movimento 5 Stelle, nella maggior parte dei casi con risultati conformi con quanto sponsorizzato dai big del partito, in particolare Beppe Grillo che grazie al suo «Daje» ha spianato la strada a Virginia Raggi per le prossime elezioni romane alla faccia di chi in passato lottava come un gladiatore contro il «terzo mandato elettivo», ma non ci sono più i gladiatori di una volta. Ecco il tweet di Luigi Di Maio del 31 dicembre 2018, destinato a far parte dei meme degli antagonisti per ricordare l’incoerenza del suo partito: La regola dei due ... Leggi su open.online

