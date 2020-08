Meteo Italia, a caccia del freddo: queste le temperature previste delle località più rigide (Di sabato 15 agosto 2020) Le proiezioni Meteo prospettano anche oggi l’avvento di una forte ondata di calore dal Nord Africa, e siccome il fastidio prodotto da tale evento non sarà indifferente, ecco le località d’Italia dove avremo le più basse temperature. Ovviamente sarà in alta montagna, e per trovare gelate notturne nei prossimi 15 giorni dovremo salire a quote vicine a 3000 metri! Eppure, saremo alla fine di Agosto, periodo dell’anno che in varie annate ha visto nevicate sulle Alpi a quote medie. Foto di un luogo molto distante da noi, abbiamo scelto l’Alaska. La si che farà fresco. Credit foto iStock. temperature minime fino al 29 agosto 2020 Monte Rosa-Capanna Margherita -10.4°C Pian Rosa -3°C Passo dello Stelvio 0.6°C Colle del ... Leggi su meteogiornale

