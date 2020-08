Matera, tragedia di Ferragosto: morta a 17 anni cadendo da un muretto (Di sabato 15 agosto 2020) morta a 17 anni cadendo da un muretto: nella notte, tragedia di Ferragosto nei pressi di Irsina, in provincia di Matera. Un dramma si è consumato nella notte di ieri, vigilia di Ferragosto, a Irsina, in provincia di Matera. Una ragazza di 17 anni è morta dopo una caduta accidentale da un muretto che costeggia … Leggi su viagginews

Ancora da chiarire la dinamica della tragedia, ma a quanto pare, la ragazza, insieme ad alcuni amici, aveva raggiunto la zona, che è molto frequentata dai suoi coetanei. Qui in molti si ritrovano, sop ...

Silvia, morta a 17 anni cadendo da un muretto

Caduta nel vuoto, precipitata da quel muretto luogo di ritrovo abituale per tanti giovani come lei. Probabilmente un movimento involontario mentre era seduta, poi avrebbe perso l’equilibrio. Un volo d ...

