Manchester City, tabù semifinale per Guardiola: terza eliminazione di fila ai quarti (Di sabato 15 agosto 2020) Per il Manchester City prosegue il flop Champions League. Con l’eliminazione ai quarti di finale per mano del Lione di Rudi Garcia col risultato di 3-1, la formazione di Pep Guardiola è costretta a dire addio al sogno di approdare alla semifinale contro il Bayern Monaco, reduce dall’8-2 inflitto al Barcellona. Si tratta per il Manchester City della terza eliminazione di fila ai quarti di finale. Dopo aver vinto due Champions League da allenatore in carriera (2008/09 Barcellona, 2010-11 Bayern Monaco), per Pep Guardiola la qualificazione in semifinale sta assumendo le sembianze di un tabù. Leggi su sportface

