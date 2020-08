Jakob Fuglasang vince il giro di Lombardia (Di sabato 15 agosto 2020) Il danese Jakob Fuglasang si aggiudica in solitudine il giro di Lombardia precedendo il neozelandese George Bennett e il russo Vaslov. Il corridore danese si conferma così in un gran momento di forma cinquistando, dopo la Liegi-Baston Liegi nel 2019, anche la seconda Classica del Monumento di 251 km, partita da Bergamo e conclusa a Como. LA CRONACA DELLA CORSA Dopo una prima fuga che vede protagonisti undici corridori, sulla Madonna del Ghisallo si assiste al primo attacco di Nibali ed Evenepoel. Sul muro della Colma di Sormano arriva la prima selezione che esclude Fabio Aru dalle prime posizioni. giro di Polonia: Jakobsen vola sull’asfalto, non è in pericolo di vita Alla prima discess, a 44 km dal traguardo, sono in sette: con Nibali, Ciccone e ... Leggi su sport.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Jakob Fuglasang LE PAGELLE DI STAGI. JAKOB INDOMABILE, REMCO INDISTRUTTIBILE, MA NON SFIDIAMO LA SORTE TUTTOBICIWEB.it Dal nostro inviato Luca Gialanella

E oggi il Lombardia è stato massacrante: quasi 42 di media, 45' di anticipo sulla media prevista, arrivati 85 corridori dei 174 partiti da Bergamo e ben 18 fuori tempo massimo, con una media di trenta ...

Giro di Lombardia: la stoccata di Fuglsang e la caduta di Evenepoel

A 35 anni, il danese Jakos Fuglsang si riscopre formidabile cacciatore di classiche: dopo la Liegi 2019, vince anche il Giro di Lombardia. Ottimo protagonista Vincenzo Nibali, che ha ceduto sull'ultim ...

