Formula 1, Horner punge la FIA sul caso Racing Point: “vogliamo conoscere la definizione di team Costruttore” (Di sabato 15 agosto 2020) Sono giorni importanti questi per il futuro prossimo della Formula 1, al centro delle discussioni tra team e FIA c’è sia il caso Racing Point che il possibile divieto del party-mode, due argomenti che hanno spaccato il paddock. Charles Coates/Getty ImagesChris Horner ha chiesto chiarezza per entrambe le questioni, esprimendo il proprio punto di vista ai microfoni di Motorsport.com: “stiamo seguendo con interesse la corrispondenza che la FIA ci sta fornendo al fine di fare chiarezza sulla definizione di team Costruttore, per la Red Bull è un tema di enorme importanza. Questo è incoraggiante, così come lo è la direttiva tecnica di cui si sta parlando questo fine settimana. Le mappe in modalità ... Leggi su sportfair

UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1: anche #Horner alla carica contro la #FIA sul caso #Mercedes-#RacingPoint - UgoBaroni : RT @SkySportF1: #Horner spiega la sua posizione sul caso Racing Point e sulla Mercedes #SkyMotori #F1 #Formula1 @RobChinchero https://t.c… - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: #Horner spiega la sua posizione sul caso Racing Point e sulla Mercedes #SkyMotori #F1 #Formula1 @RobChinchero https://t.c… - infoitsport : Formula 1, Horner (Red Bull) sul casco Racing Point: 'FIA chiarisca la posizione Mercedes' - Fprime86 : RT @SkySportF1: #Horner spiega la sua posizione sul caso Racing Point e sulla Mercedes #SkyMotori #F1 #Formula1 @RobChinchero https://t.c… -