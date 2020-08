'Febbre del Nilo' nel Lodigiano: ci sono 6 casi. Scatta la disinfestazione nei comuni coinvolti (Di sabato 15 agosto 2020) Scatta l'allerta nel Lodigiano dopo 6 casi di Febbre del Nilo. Secondo quanto comunicato dall'Ats si tratta di casi sospetti ma già sarebbero state avviate le procedure per disinfestare la zona dalle ... Leggi su leggo

fanpage : ULTIM'ORA - Registrati sei casi di febbre del Nilo - Truciolo_Roll : @BeaTuseilei Ho digitato male, dicevo, se ha la musichetta della febbre del sabato sera è fantastico ???? - AristarcoScann1 : RT @messorina52: Ho firmato ora la petizione di IV per la obbligatorietà del vaccino anti Covid. Sono qui in ambulatorio con 37 gradi,la ma… - filippovalle98 : @Simona_Manzini @ricpuglisi Faccio un esempio Paziente n°PX3375 55 a positivo in data 12/06/2020 isolamento fiducia… - Milo20i : RT @fanpage: ULTIM'ORA - Registrati sei casi di febbre del Nilo -