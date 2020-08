Ecco come usare il sapone di Marsiglia come insetticida, super efficace! (Di sabato 15 agosto 2020) Il sapone di Marsiglia è un rimedio molto antico, perfetto da utilizzare durante le pulizie domestiche, ma è di grande aiuto anche come insetticida per allontanare gli insetti dal vostro giardino. In che piante utilizzare il sapone di Marsiglia Quando si utilizza il sapone di Marsiglia come insetticida, occorre prestare le dovute attenzioni, perché nel caso di piante delicate le potrebbe rovinare. Le piante in cui non bisogna usare il sapone di Marsiglia sono: le piante fiorite come ad esempio il giglio, la portulaca, i pomodori, i piselli ma anche le Stelle di ... Leggi su pianetadonne.blog

redazioneiene : Dal reportage sugli orrori subìti dalle donne dell’Isis al premio come giornalista televisiva 2015. Ecco tutte le s… - fattoquotidiano : UN DESERTO DI SPRECO Alla Fiera di Milano c’è il vuoto dei padiglioni 1 e 2. E nessuno sa come siano stati spesi q… - ManlioDS : Volete che facciano #FuoriINomi dei 5 (dis)onorevoli del #bonus #600euro? Vi capisco. Anche io. Allora appassionate… - tobiamc : RT @davidealgebris: M5 Parassiti. Discoteche aperte. Scuole Chiuse. Debito come se piovesse e Tsunami di disoccupazione prossimi 12 mesi. A… - Rossella66ago : RT @davidealgebris: M5 Parassiti. Discoteche aperte. Scuole Chiuse. Debito come se piovesse e Tsunami di disoccupazione prossimi 12 mesi. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Bonus digitalizzazione a famiglie e imprese: ecco come funziona Affaritaliani.it Mister Technopole: "Investire sulla ricerca ridarà forza a Milano"

All'ombra dell'Albero della vita, gli operai stanno cercando di recuperare il blocco forzato dei cantieri rimasti fermi due mesi per il Covid. Obiettivo: consegnare all'inizio del prossimo anno i labo ...

Si tolse la vita a causa dei troppi debiti, in manette un 29enne napoletano

Due anni fa, in preda alla disperazione, decise di farla finita. Era esattamente l’11 maggio del 2018, quando il 40enne di Cattolica si getto sotto un treno. Oggi il presunto usuraio è stato arrestato ...

All'ombra dell'Albero della vita, gli operai stanno cercando di recuperare il blocco forzato dei cantieri rimasti fermi due mesi per il Covid. Obiettivo: consegnare all'inizio del prossimo anno i labo ...Due anni fa, in preda alla disperazione, decise di farla finita. Era esattamente l’11 maggio del 2018, quando il 40enne di Cattolica si getto sotto un treno. Oggi il presunto usuraio è stato arrestato ...