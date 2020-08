Dovizioso, bomba sulla MotoGp: "Lascio la Ducati, non ci sono le condizioni" (Di sabato 15 agosto 2020) Il pilota forlivese Andrea Dovizioso lascia la Ducati. L'annuncio-terremoto per la MotoGp arriva direttamente dal suo manager Simone Battistella, che spiega come il divorzio avverrà al termine di questa stagione: "Abbiamo comunicato a Ducati che Andrea non ha intenzione di continuare per i prossimi anni". "Adesso - ha continuato il manager, ai microfoni di Sky Sport - vuole concentrarsi su questo campionato, sulle prossime gare. Riteniamo che non ci sono le condizioni per andare avanti insieme". Il campione del mondo 125 del 2004, 34 anni, è in Ducati dal 2013 e nelle ultime 3 stagioni è stato il principale rivale del dominatore spagnolo Marc Marquez (su Honda) per il titolo mondiale di MotoGp. Per la Ducati si ... Leggi su liberoquotidiano

