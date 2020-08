Coronavirus, lo sfogo di un infermiere: “Tanto a voi cosa frega” (Di sabato 15 agosto 2020) Lungo e durissimo sfogo su Facebook di un infermiere in prima linea contro il Coronavirus: “Tanto a voi cosa frega”. Ha scelto Facebook per intervenire polemicamente e sfogarsi, dopo la risalita dei casi di Coronavirus in questi ultimi giorni. Lui è Marco Bellafiore, infermiere del Policlinico Umberto I di Roma e ci tiene subito a … L'articolo Coronavirus, lo sfogo di un infermiere: “Tanto a voi cosa frega” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

