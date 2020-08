Bruciate le sagome di Trump, Netanyahu e Mohammed bin Zayed: palestinesi in rivolta dopo l’accordo tra Emirati e Israele – Video (Di sabato 15 agosto 2020) Divampano le proteste dei palestinesi in seguito all’accordo raggiunto tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti, guidati dalla mediazione degli Stati Uniti. A Gerusalemme e a Nablus la popolazione è scesa in piazza per manifestare la propria rabbia. L’accordo normalizzerà ufficialmente i rapporti tra i due Paesi che collaboreranno trasversalmente sul piano commerciale, turistico e tecnologico. L’accordo non cambia il progetto di Netanyahu di annettere le aree della Cisgiordania e questo ha fatto scattare il disappunto dei manifestanti, che hanno bruciato le sagome di Trump, Netanyahu e di Mohammed bin Zayed. L'articolo Bruciate le sagome di Trump, ... Leggi su ilfattoquotidiano

