Barcellona, stagione da zero titoli: non accadeva dal 2008. Ma poi fu Triplete… (Di sabato 15 agosto 2020) "Zeru tituli". José Mourinho spiegherebbe così la situazione del Barcellona. Il club catalano conclude la stagione senza aver vinto nemmeno un trofeo. E' la prima volta che accade dal 2007/08, quando si concluse malamente il ciclo di Frank Rijkaard. La formazione dell'olandese si arrese in semifinale di Champions al Manchester United poi campione, mentre in Liga chiuse al secondo posto dietro al Real Madrid. In Copa del Rey nessuna soddisfazione, data l'eliminazione per mano del Valencia. Una situazione non troppo lontana dal presente, con il Barça secondo in Liga ed estromesso ai quarti di Coppa di Spagna e nella massima competizione europea.caption id="attachment 1007127" align="alignnone" width="1024" Marc-Andre ter Stegen, Barcelona (Getty Images)/captionCABALATuttavia, nonostante i risultati miseri e la cocente eliminazione per ... Leggi su itasportpress

Alessan00470360 : RT @UnUltras: Ma se il #Barcellona viene eliminato dalla #ChampionsLeague si può dire poi che ha fatto una stagione fallimentare? Col più g… - fantus74 : RT @UnUltras: Ma se il #Barcellona viene eliminato dalla #ChampionsLeague si può dire poi che ha fatto una stagione fallimentare? Col più g… - ItaSportPress : Barcellona, stagione da zero titoli: non accadeva dal 2008. Ma poi fu Triplete... - - sportli26181512 : Crisi Barcellona, le ragioni e i numeri del flop: Un universo perfetto fino a qualche anno fa che ora rischia di im… - Nicosig1997 : RT @FormulaPassion: #F1 | #Ferrari, #Binotto: “#Vettel resterà sino a fine stagione” -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona stagione Barcellona, stagione da zero titoli: non accadeva dal 2008. Ma poi fu Triplete… ItaSportPress Crisi Barcellona, è l'ora della rivoluzione in casa bluagrana

La disatrosa sconfitta per 2-8 contro il Bayern Monaco ha messo in luce tutte le fragilità societarie e tecniche del Barcellona, e ora la società del Barcellona sembra orientata all’esonero immediato ...

Calcio Napoli, manovre a sinistra

Sulla fascia sinistra il Napoli da qualche anno è bloccato dalla situazione di Ghoulam. A gennaio Giuntoli aveva bloccato Tsimikas dell’Olympiakos, l’operazione non è andata in porto perché Faouzi ha ...

La disatrosa sconfitta per 2-8 contro il Bayern Monaco ha messo in luce tutte le fragilità societarie e tecniche del Barcellona, e ora la società del Barcellona sembra orientata all’esonero immediato ...Sulla fascia sinistra il Napoli da qualche anno è bloccato dalla situazione di Ghoulam. A gennaio Giuntoli aveva bloccato Tsimikas dell’Olympiakos, l’operazione non è andata in porto perché Faouzi ha ...