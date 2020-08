Barcellona, Laporta contro Bartomeu: «Codardo e inetto!» (Di sabato 15 agosto 2020) L’ex presidente del Barcellona, Joan Laporta, si è scagliato contro Bartomeu dopo la sconfitta dei bluagrana in Champions Dopo il fischio finale di Barcellona-Bayern Monaco, che ha sancito una delle sconfitte più pesanti e umilianti dei blaugrana, l’ex presidente Laporta si è scagliato su Twitter contro l’attuale numero uno del club Bartomeu. «Dopo questa sconfitta dolorosissima, le dichiarazioni del presidente Bartomeu sono, ancora una volta, una dimostrazione di codardia e inettitudine. L’incompetenza sua e del suo consiglio impedisce loro di prendere più decisioni che condizionano il futuro del Barça». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Dopo il fischio finale di Barcellona-Bayern Monaco, che ha sancito una delle sconfitte più pesanti e umilianti dei blaugrana, l’ex presidente Laporta si è scagliato su Twitter contro l’attuale numero ...Tutti in discussioni al Barcellona, dal primo all'ultimo. E' notte fonda dopo la peggior sconfitta del club in Europa: quel 2-8 contro il Bayern Monaco non ha f ...