Autostrade, Cancelleri: “I Benetton devono andare via entro settembre, o revoca. Noi del M5s non retrocederemo di un millimetro” (Di sabato 15 agosto 2020) “Chi ha dimostrato di aver approfittato dei beni dello Stato dimenticandosi di controlli e di garanzia della sicurezza non è degno di gestire dei beni dello Stato. Per questo motivo, noi 5 Stelle abbiamo sempre detto che o i Benetton vanno via oppure gli revochiamo la concessione. E devono andarsene in un tempo congruo che per me è entro il mese di settembre“. Così, intervenendo nella trasmissione “Ma cos’è quest’estate” (Radio24), il viceministro dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, ribadisce l’opposizione netta del M5s alla presenza del gruppo Benetton nel capitale di Aspi. Il politico 5 Stelle biasima le parole del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, secondo cui non cambia nulla con l’uscita dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

I 5S se la cantano sul ponte “Benetton via da Autostrade”

Crollo in Borsa di Atlantia nel secondo anniversario del crollo del Ponte Morandi. A scatenare le vendite (-3,23% a 14,22 euro) sul titolo della holding che fa capo alla famiglia Benetton le dichiaraz ...

