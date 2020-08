Arrivano le videochiamate su Telegram: ecco come attivarle (Di sabato 15 agosto 2020) Telegram tiene perfettamente testa a WhatsApp, questo ormai è un dato di fatto (alcuni utenti, e neanche pochi, addirittura lo preferiscono): quel che però mancava al servizio era l'opzione delle videochiamate, che è finalmente arrivata dopo tanta attesa (era impensabile la piattaforma potesse restarne sopravvista ancora a lungo, essendo molto all'avanguardia per quanto riguarda il rilascio di molte altre funzionalità, magari assenti altrove). come anticipato da XDA Developers, per festeggiare al meglio l'anniversario del proprio compleanno, la piattaforma IM ha ricevuto l'aggiornamento alla versione 7.0, che, pur essendo ancora in beta, introduce proprio il supporto alle videochiamate. L'opzione risulta attivabile attraverso i tre puntini collocati in alto a destra all'interno di ogni ... Leggi su optimagazine

Asgard_Hydra : Telegram, arrivano le videochiamate criptate end-to-end | Android OK, presto iOS - idEnricoM : Le #videochiamate sbarcano su #Telegram, aggiornate l'ultima versione di Android e iOS - antocalderone : Telegram, arrivano le videochiamate criptate end-to-end | Android OK, presto iOS| - andreazenatti93 : RT @HDblog: Telegram, arrivano le videochiamate criptate end-to-end | Android OK, presto iOS - HDblog : RT @HDblog: Telegram, arrivano le videochiamate criptate end-to-end | Android OK, presto iOS -