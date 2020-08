“A sparare fu un commilitone”: la perizia che ribalta le ipotesi sulla morte di David Tobini, il parà ucciso in battaglia in Afghanistan nel 2011 (Di sabato 15 agosto 2020) A uccidere David Tobini, parà della Folgore morto in Afghanistan nel 2011 durante un conflitto a fuoco a Bala Murghab, non sono stati i ‘nemici’ ma un commilitone. È quanto trapela dall’inchiesta della procura di Roma sulla morte del militare italiano. Come ricostruisce Il Messaggero, si tratta di una svolta nelle indagini supportata da una nuova perizia balistica che ribalterebbe l’ipotesi di un’uccisione da parte di un ribelle talebano durante il combattimento come ipotizzato finora. Tobini sarebbe invece stato ucciso da distanza ravvicinata da qualcuno che avrebbe puntato l’arma sul capo del 27enne e aperto il fuoco. Così, almeno, sostiene la ... Leggi su ilfattoquotidiano

