Willian: “Arsenal, torniamo a brillare!” (Di venerdì 14 agosto 2020) Attraverso il canale ufficiale di Youtube dell’Arsenal, ecco le prime parole del neo acquisto dei gunners Willian: “Sono davvero entusiasta di essere un giocatore dell’Arsenal, non vedo l’ora di cominciare a giocare con i miei compagni di squadra. Perché ho scelto l’Arsenal? Perché è uno dei più grandi club al mondo e perché il progetto della società è quello di brillare di nuovo, e io voglio fa parte di questo. Lotteremo per la Premier e in Europa. Arteta? È stato fondamentale parlare con lui. Posso giocare a destra, sinistra, centro, in ogni posizione. Sono qui per aiutare e dare il meglio”. Fonte: Youtube Arsenal L'articolo Willian: “Arsenal, torniamo a brillare!” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? #Willian è un nuovo giocatore dell'Arsenal ?? - DiMarzio : Nuova avventura in #PremierLeague per il brasiliano - sportface2016 : #Arsenal, le parole di #Willian da nuovo giocatore dei Gunners - Ste_Gualdoni : RT @DiMarzio: Nuova avventura in #PremierLeague per il brasiliano - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Arsenal, colpo Willian. Il brasiliano firma un contratto triennale -

Ultime Notizie dalla rete : Willian “Arsenal