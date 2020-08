Videogiochi, Fortnite contro Apple: "La Mela è un monopolista e ci dannneggia" (Di venerdì 14 agosto 2020) Al centro del contenzioso l'imposizione di pagare il 30% delle transazioni per fare affari su App Store Leggi su repubblica

San Francisco - Il creatore del videogioco Fortnite ha citato in giudizio la Apple per il modo in cui gestisce il suo app store, accusando il produttore di iPhone di esercitare il potere di monopolio.