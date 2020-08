Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2020 ore 07:30 (Di venerdì 14 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2020 ORE 07.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione A SUBIACO: PER LAVORI DI POTATURA, DALLE ORE 7 DI OGGI E FINO A FINE LAVORI, ISTITUITO DIVIETO DI SOSTA SULLA SALITA DON GIGI, VIA SALVO D’ACQUISTO E PIAZZA PALMA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6 Roma- CASSINO FINO AL 30 AGOSTO PROSEGUIRANNO I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE SULLA TRATTA CIAMPINO- COLLEFERRO LA LINEA SARA’INTERROTTA TOTALMENTE FINO AL 23 AGOSTO E PARZIALMENTE, DAL 24 AL 30 AGOSTO. SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PER ... Leggi su romadailynews

