Temptation Island, Antonio Martello preso di mira dagli Haters: "Ti credi un Vip" (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo l'esperienza a Temptation Island, Antonio Martello è finito nel mirino degli Haters su Instagram e volano pesanti accuse contro il fidanzato di Annamaria Laino. Leggi su comingsoon

infoitcultura : Temptation Island, Ciavy e Valeria sono tornati insieme? Clamoroso indizio - infoitcultura : Era Katia di Temptation Island: oggi 26 anni, vista con il tentatore… [FOTO] - infoitcultura : 'Temptation Island 7', riavvicinamento in corso per una coppia del programma? (Foto) | Isa e Chia - infoitcultura : Temptation Island, Lorenzo e Andrea hanno litigato? La verità in una foto - secretstepss : Raga ma che sta succedendo a Porto Cervo c’è una concentrazione di vip gossip e corna impressionante propongo di gi… -