Serena Williams-Rogers in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Lexington 2020 (Di venerdì 14 agosto 2020) Serena Williams affronta Shelby Rogers ai quarti di finale del Wta International di Lexington 2020. La numero uno del seeding prosegue il suo cammino dopo aver sconfitto la sorella Venus in rimonta: dall’altra parte della rete un’altra americana a separarla dalla semifinale. La partita sul campo centrale visibile su Supertennis Tv (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) è in programma nella giornata di venerdì 14 agosto non prima delle ore 18:30 italiane e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di SuperTennis. Sportface.it vi terrà compagnia con una cronaca al termine. Leggi su sportface

