Scontro frontale moto-Suv a Taranto, morti due giovani (Di venerdì 14 agosto 2020) BARI – “Quando siamo arrivati la donna era gia’ morta, era stesa sull’asfalto. Il suo compagno invece era in peri-arresto cardiaco e agonizzante. Era inutile correre fino all’ospedale di Taranto e siamo andati in quello di Martina Franca ma purtroppo non ce l’ha fatta: le sue ferite erano molto gravi. Con ogni probabilita’ aveva diverse emorragie”. Cosi’ Mario Balzanelli, responsabile del 118 di Taranto, racconta alla Dire quanto accaduto la scorsa notte sulla statale 172 che collega Locorotondo (Bari) a Martina Franca (Taranto) dove un Suv e una moto si sono scontrati frontalmente.Due le vittime: si tratta di una 38enne, originaria di Locorotondo, e del suo compagno di 4 anni piu’ giovane di Martina. Erano diventati genitori dieci mesi fa. Leggi su dire

