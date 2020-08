Ricetta scaloppina ai funghi: ingredienti, preparazione e consigli (Di venerdì 14 agosto 2020) Le scaloppine sono un secondo piatto semplice da realizzare ed molto gustoso. Oggi andremo a vedere come si preparano le scaloppine ai funghi. Un secondo piatto da preparare in ogni occasione, anche se avete degli ospiti, inoltre anche una Ricetta molto veloce ed economica da preparare. scaloppina ai funghi – ingredienti Vitello (noce) 400 g funghi champignon (qualità crema) 500 g Burro 50 g Pepe nero q.b. Farina 00 40 g Aglio 1 spicchio Olio extravergine d’oliva 10 g Sale fino q.b. Timo q.b. Rosmarino tritato 1 rametto scaloppina ai funghi – preparazione Per realizzare le scaloppine con i funghi tagliate a fette la noce di vitello, poi con il batticarne affettatele per renderle più ... Leggi su giornal

Passate le fettine da entrambi i lati nella farina. Poi in una padella capiente fate scaldare 2 spicchi di aglio in camicia. Quando quest’ultimo sarà dorato eliminatelo, aggiungete le scaloppine facen ...

