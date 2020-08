Principe Carlo cuore spezzato: “Era come un secondo padre…” (Di venerdì 14 agosto 2020) CIl Principe Carlo si è sempre distinto per la personalità schiva e sensibile. Caratteristiche che lo hanno fatto apprezzare dagli inglesi, che oggi amano i suoi silenzi e la sua attenzione verso tematiche inusuali per la Famiglia Reale. Eppure, stando alle indiscrezioni, la sua sensibilità è un’arma pericolosa, che lo ha ferito in più occasioni. Stando alle ultimissime notizie il marito di Camilla avrebbe il cuore spezzato: ecco il motivo. Principe Carlo, cuore spezzato per colpa di… Nonostante le buone intenzioni, il Principe Carlo si è spesso trovato al centro dello scandalo e a dover compiere difficili decisioni. La scelta di divorziare Lady Diana per sposare ... Leggi su velvetgossip

CocaiMerlin : RT @Clezia90039499: Suggerirei a @carlo_taormina a cui nn affiderei nemmeno la difesa di 1 ladro di galline, di chiedere scusa e vergognars… - scalise_luigia : RT @Clezia90039499: Suggerirei a @carlo_taormina a cui nn affiderei nemmeno la difesa di 1 ladro di galline, di chiedere scusa e vergognars… - VanityFairIt : Secondo la biografia bomba sui Royla è lui il membro della famiglia su cui Meghan può contare, ecco perché - Maurizi56252451 : RT @Clezia90039499: Suggerirei a @carlo_taormina a cui nn affiderei nemmeno la difesa di 1 ladro di galline, di chiedere scusa e vergognars… - gjscco : RT @Clezia90039499: Suggerirei a @carlo_taormina a cui nn affiderei nemmeno la difesa di 1 ladro di galline, di chiedere scusa e vergognars… -