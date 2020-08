Pasquale Tridico in audizione alla Camera: «In emergenza la priorità era pagare, non controllare» (Di venerdì 14 agosto 2020) Pasquale Tridico è intervenuto in audizione alla Camera per rispondere alle domande del parlamento sulla questione dei bonus partite iva e autonomi da 600 euro, dopo lo scandalo morale dei deputati che hanno usufruito di questa misura. Il presidente dell’Inps è chiamato a dare delucidazioni su come siano emersi questi nomi, nell’ambito dell’erogazione di prestazioni che avrebbero dovuto garantire la privacy dei percettori. «Oltre 4 milioni di bonus – ha detto Pasquale Tridico in audizione alla Camera – tra partite iva, autonomi e co.co.co sono stati erogati nel periodo del lockdown: a questi lavoratori si sono aggiunte altre categorie per un totale di 11. In quei mesi ... Leggi su giornalettismo

Open_gol : Furbetti del bonus, secretata l’audizione di Tridico. L’ultimo schiaffo della Casta L'editoriale di @smenafra - annibale1962 : RT @Svero__: Dopo l'audizione odierna di #Tridico Pasquale l'acronimo dello INPS passa da Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale a Is… - adrianobusolin : RT @Svero__: Dopo l'audizione odierna di #Tridico Pasquale l'acronimo dello INPS passa da Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale a Is… - cjmimun : 'Questa notizia non e' uscita dal sottoscritto ne' direttamente ne' indirettamente, nel modo piu' assoluto'. Lo ha… - IoeCasc : RT @napam_51: Inps, spuntano gli elenchi degli 007: sospetti sulla manina che li ha tirati fuori -