MotoGp, Meregalli preoccupato dopo le FP1: "non mi aspettavo un inizio così complicato per la Yamaha" (Di venerdì 14 agosto 2020) Non proprio un inizio di week-end positivo per la Yamaha che, nella prima sessione di prove libere del GP d'Austria, non è riuscita a centrare la top-ten né con Valentino Rossi e né con Maverick Viñales. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesUna situazione da risolvere in fretta e furia per il team di Iwata, come ammesso dopo le FP1 da Meregalli ai microfoni di Sky Sport: "questa è una pista che non ci favorisce, non pensavo ad un inizio così difficile. Siamo partiti più o meno da un set-up utilizzato anche l'anno scorso, ho sentito dai piloti che ci manca ancora un po' il grip, la pista non è gommata a sufficienza. Ci manca in questo momento anche la velocità di punta, che ci sta facendo soffrire, anche se nel primo settore il gap ...

