Mangiare rosmarino fa bene ai capelli: verità o falso mito? (Di venerdì 14 agosto 2020) Il rosmarino è un’erba aromatica, molto utilizzato in molte ricette, sia in Italia che in altre parti del mondo. Molto apprezzato per il sapore gustoso e particolare che conferisce alle pietanze. Il rosmarino cresce spontaneo in tutta la costa mediterranea, in alcuni casi può anche superare i 200 cm d’altezza. Per le preparazioni erboristiche, del rosmarino si usano le foglie, i fiori ed i rametti giovani. Nell’epoca medievale, il rosmarino era molto utilizzato per la costruzione di amuleti magici per scacciare i demoni e pettini contro la calvizie, inoltre lo si usava per allontanare le tarme. Poi si iniziò a bruciarlo per purificare le stanze dei malati e anche per curare il mal di testa e la depressione. Negli anni a seguire furono scoperte anche altre proprietà ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Mangiare rosmarino Attenzione a mangiare rosmarino crudo: quello che accade è incredibile Puglia 24 NEWS 5 Ricette sazianti light da mangiare a cena che non fanno ingrassare

Prova queste ricette leggere ma libidinose da gustare a cena per sentirti sazia senza ingrassare: 5 idee sfiziose e facili da fare in un baleno. Non è facile sostenere i ritmi frenetici che la vita la ...

L'Italia in moto: i migliori ristoranti (e trattorie) dove fare sosta

Alla scoperta dell'Italia su due ruote, grazie a itinerari che, sfruttando la capillare rete di strade statali, attraversano le regioni del Belpaese proponendo tutto il bello e tutto il buono che si t ...

Prova queste ricette leggere ma libidinose da gustare a cena per sentirti sazia senza ingrassare: 5 idee sfiziose e facili da fare in un baleno. Non è facile sostenere i ritmi frenetici che la vita la ...Alla scoperta dell'Italia su due ruote, grazie a itinerari che, sfruttando la capillare rete di strade statali, attraversano le regioni del Belpaese proponendo tutto il bello e tutto il buono che si t ...