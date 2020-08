Lucescu: «Shakhtar più forte dell’Inter, vincerà l’Europa League» (Di venerdì 14 agosto 2020) Mircea Lucescu ha parlato della semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk Lunedì 17 agosto si giocherà la semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar Donetsk. A parlarne, in una intervista al Corriere dello Sport, è stato Mircea Lucescu, ex allenatore sia dei nerazzurri che degli ucraini. Shakhtar FAVORITO – «In finale andrà lo Shakhtar perché è più forte. Stiamo parlando di una squadra plasmata nel corso degli anni, di un progetto vincente. Lì sono stato 12 anni e pezzo dopo pezzo abbiamo assemblato una rosa fortissima: leggetevi la formazione e noterete che 7 su 11 dei titolari sono elementi che ho allenato e portato io a ... Leggi su calcionews24

