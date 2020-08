“L’animale più pericoloso”, un thriller da un mondo dove non c’è il perdono (Di venerdì 14 agosto 2020) Dora Holler ha tredici anni. Due trecce che la fanno assomigliare a Greta Thunberg. È un’ecologista e un’ambientalista col dente avvelenato nei confronti dell’uomo. Suo padre le ha detto che l’amore... Leggi su feedpress.me

piucheperfetto : @rhiannonmearas -l’ambiente più consono per ogni animale e devono sottostare a delle leggi e alle richieste specifi… - Bbs10San : @Angie_Lo7 Alcuni lo prendono il cane per un capriccio, per fare contenti i figli... poi si pentono e se ne liberan… - gizzo97 : L'Atletico non è più quella squadra rocciosa di un tempo. Diego Costa non è più l'animale di un tempo. In più metti… - B16Antonella : RT @DanielaLeoni11: L'ho sempre pensato? il genere umano fa sempre più 'schifo' ed esser paragonato ad un animale è solo un onore????? - riccardo_71 : @FiorellaMannoia Per me l'animale più bello della Terra è il delfino. -

Ultime Notizie dalla rete : “L’animale più