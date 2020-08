John Legend papà per la terza volta: l’annuncio in un video (Di venerdì 14 agosto 2020) Il videoclip del nuovo singolo “Wild”, contiene un indizio sulla terza paternità di John Legend: il cantante è sposato da 7 anni con la modella Chrissy Teigen John Legend diventerà papà per la terza volta ma il suo non è stato un vero e proprio annuncio, bensì un indizio nascosto tra le pieghe del video del suo nuovo singolo “Wild”: sul finale, infatti, si vede lui abbracciare da dietro (sullo sfondo del mare) la moglie Chrissy Teigen che, intanto, si tiene le mani sulla pancia ad evidenziare rotondità materne: qualche ora dopo ci ha pensato lei stessa a confermare le speculazioni, pubblicando una storia su Instagram in cui mostra apertamente il suo pancione. La ... Leggi su zon

