"Il Pd non sosterrà mai la Raggi". Il M5s apre e Zingaretti li frega: maggioranza in tilt (Di venerdì 14 agosto 2020) Nicola Zingaretti smorza tutti gli entusiasmi. Il Movimento 5 Stelle con il voto su Rousseau ha dato il via libera alle alleanze e lui se ne infischia: "Non capisco il polverone che si è costruito intorno a questa non notizia della ricandidatura di Virginia Raggi. La sindaca è al primo mandato, e nel 99,9% dei casi si ricandida per un secondo mandato. Noi, non è un tema personale, non sosterremo mai la ricandidatura della sindaca Raggi, perché credo che siano stati cinque anni drammatici per la capitale d'Italia. E occorre ora dare voce alla città. E quindi unire le forze produttive, sociali, culturali, politiche e indicare una speranza nuova per Roma e per questa bellissima capitale che è la mia città". Le parole del segretario del Pd, pronunciate a margine ... Leggi su liberoquotidiano

AGI - "Noi non sosterremo mai la ricandidatura della sindaca Raggi perchè credo che sono stati 5 anni drammatici per Roma e occorre dare voce alla città e indicare una speranza nuova per Roma anche pe ...

