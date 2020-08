Huawei annuncia nuovi sistemi operativi per le auto basati su Hongmeng OS (Di venerdì 14 agosto 2020) Hongmeng OS si prepara ad arrivare sulle automobili: ecco i nuovi annunci lato software di Huawei. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Huawei annuncia Huawei annuncia nuovi sistemi operativi per le auto basati su Hongmeng OS TuttoTech.net Huawei investe forte sul LiDAR: non c'entrano gli smartphone ma le automobili

Huawei investe sul LiDAR, ma non stiamo parlando di smartphone. La tecnologia portata sul mercato dei dispositivi mobili da Apple con i nuovi iPad Pro, e che sarà anche il fiore all'occhiello degli iP ...

Huawei, Qualcomm, Tsmc e non solo, tutti i subbugli fra aziende americane e asiatiche sui chip

Gli effetti per Huawei nei chip per gli smartphone dopo l’ultima mossa di Trump e le manovre delle aziende americane e asiatiche come Qualcomm, Tsmc e non solo È stato probabilmente uno degli annunci ...

