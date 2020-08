Giulia De Lellis, nuova indiscrezione, la ragazza frequenterebbe un imprenditore italiano (Di venerdì 14 agosto 2020) Giulia De Lellis, dopo la conferma della crisi è avvenuto qualcosa tra lei ed un ricco imprenditore noto Giulia De Lellis e Andrea Damante sono ormai in crisi ufficiale, l’influencer ed il dj sono tornati insieme proprio nei primi mesi del 2020, ma oggi sembrerebbero già essere arrivati al punto cruciale. Per prima ha parlato Giulia che ha voluto condividere il momento triste e difficile con i suoi follower affermando che tra lei e Andrea qualcosa non sta andando per il verso giusto. Poi anche Andrea ha raccontato che stanno affrontando un periodo difficile, di conseguenza hanno capito di avere bisogno di riflettere distanti l’uno dall’altra. Le ultime notizie risalgono a qualche giorno fa, quando Damante affermava che stanno cercando di capire qual ... Leggi su kontrokultura

_MyWorldAizram_ : Comunque non se se mi hanno più stufato Stefano De Martino e Belén o Giulia De Lellis e Andrea Damante - GossipItalia3 : Giulia De Lellis e Carlo Beretta: è solo amicizia o qualcosa di più? #gossipitalianews - blogtivvu : Maria De Filippi parla di Giulia De Lellis e svela un retroscena sul libro dedicato alle corna di Andrea Damante ??… - blogtivvu : Maria De Filippi parla di Giulia De Lellis e svela un retroscena sul libro sulle corna di Damante #damellis - smilespostyles : RT @gianespos: il fandom italiano: *fa una tendenza su Lali* gli italiani: OMG MA È GIULIA DE LELLIS? HA RECITATO NEL MONDO DI PATTY? C R I… -