Fofana spiazza le big: “Voglio giocare nel Lens” (Di venerdì 14 agosto 2020) Seko Fofana ha fatto la sua scelta, vuole a tutti i costi il Lens. Ad affermarlo è stato lo stesso centrocampista in uscita dall'Udinese e al centro di molte voci di mercato che lo volevano anche accostato alle big italiane come Inter e Juventus. Ai microfoni de L'Equipe, però, il calciatore ha sorpreso tutti ammettendo di desiderare una squadra inaspettata.Fofana: "Voglio giocare al Lens"caption id="attachment 393279" align="alignnone" width="517" Fofana (getty images)/caption"Mi interessa molto questa opportunità, ho parlato con i dirigenti del Lens e con alcuni giocatori come Leca e Cahuzac: mi hanno subito convinto", ha spiegato Fofana. "Ho ricevuto tante richieste ma la mia scelta è stata immediata. Mi sono chiesto quali fossero i miei desideri e voglio tornare in ... Leggi su itasportpress

