Epic Games contro Apple e Google, Fortinite rimosso dai rispettivi store (Di venerdì 14 agosto 2020) Epic Games contro Apple e Google o meglio contro le commissioni da pagare per utilizzare i rispettivi store per l’app Fortnite.Nelle ultime ore è successo di tutto, l’esito è la rimozione di Fortnite dall’App store e dal Play store con conseguente causa da parte della software house statunitense.È scoppiata la guerra tra tre aziende made in USA che amano fare il bello e cattivo tempo sul mercato e imporre la propria visione agli altri senza un minimo di contraddittorio.Come installare Fortnite su Android (è più complicato di quanto pensi)Epic Games contro Apple e Google, ... Leggi su pantareinews

