Dl Agosto bollinato: fra le novità una super Consob e aiuti alle città d’arte (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Dl Agosto, ha ricevuto la bollinatura di rito dalla Ragioneria generale dello Stato, un provvedimento del valore di 25 miliardi, coposto di 115 articoli che spaziano dagli aiuti per il lavoro e le famiglie al sostegno di specifici settori o asset strategici (leggasi la Nuova Alitalia) .Ma ci sono anche una serie di piccole e grandi novità inserite all’ultimo minuto. Vediamo quali: Raddoppiati fondi per Nuova Alitalia I fondi in dotazione della Nuova Alitalia, la compagnia di Stato che nascerà sulle ceneri della “vecchia”, sono stati raddoppiato a 20 milioni. Le risorse serviranno per il rilancio della Newco sulla base del nuovo Piano inusriale che la compagnia deve stilare. super Consob Fra le novità anche i poteri rafforzati della Consob ... Leggi su quifinanza

