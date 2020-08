Covid 19: si può divulgare l'identità dei contagiati? (Di venerdì 14 agosto 2020) Diritto alla riservatezza dei contagiatiTutela della salute pubblicaDiritto di cronacaConclusioniDiritto alla riservatezza dei contagiatiTorna suLa condizione di salute di una persona è un "dato sensibile" coperto da privacy come disposto dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.La sua divulgazione, pertanto, non è consentita se non in presenza del consenso (scritto) dell'interessato, cioè del soggetto della cui condizione di salute si dibatte.Il contagio da coronavirus, tuttavia, contrappone il diritto alla riservatezza del contagiato alla tutela della salute pubblica, considerati la facilità e la velocità di diffusione e la sua enorme pericolosità.Tutela della salute pubblicaTorna suA tal proposito si deve precisare che, nel caso in cui la conoscenza di notizie sull'epidemi... Leggi su studiocataldi

Sakurauchi_Hime : RT @SCIUFFI: @babeari969 @Acidelius Quindi stanno ammettendo che non sarà pu ammessa alcuna altra malattia possibile, tutto sarà identifica… - SCIUFFI : @babeari969 @Acidelius Quindi stanno ammettendo che non sarà pu ammessa alcuna altra malattia possibile, tutto sarà… - Notiziedi_it : Covid, ci si si può fidare del vaccino russo? Putin: «Ecco gli effetti collaterali su mia figlia» - Pall_Gonfiato : #AtleticoMadrid: due assenze importanti per il Cholo #Simeone -

Ultime Notizie dalla rete : Covid può CORONAVIRUS: ecco come un BAR può trasformarsi in un FOCOLAIO di COVID-19, il VIDEO iL Meteo Ferragosto, ecco cosa si può e non si può fare secondo il Governo

Cronaca - Ed ecco che il Governo corre ai ripari per scongiurare una nuova ondata di contagi da coronavirus. In prossimità del weekend di Ferragosto, diverse sono le disposizioni messe in campo dal Go ...

ROF – Rarità rossiniane: il concerto di Flórez in Piazza è l’evento del 2020. Verso il tutto esaurito

PESARO – Crediamo che nessuno s’offenderà se scriviamo che è il concerto di Juan Diego Flórez l’evento del Rossini Opera Festival 2020, quello segnato dal Coronavirus. Ma neppure il Covid-19 arresterà ...

Cronaca - Ed ecco che il Governo corre ai ripari per scongiurare una nuova ondata di contagi da coronavirus. In prossimità del weekend di Ferragosto, diverse sono le disposizioni messe in campo dal Go ...PESARO – Crediamo che nessuno s’offenderà se scriviamo che è il concerto di Juan Diego Flórez l’evento del Rossini Opera Festival 2020, quello segnato dal Coronavirus. Ma neppure il Covid-19 arresterà ...