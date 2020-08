Calciomercato Torino – Rodriguez arriva – Si prova per Sepe – Linetty, la Sampdoria non fa sconti (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Calciomercato Torino ha mosso il suo primo passo, è infatti stato definito l’accordo con il Milan che porterà in granata il terzino Rodriguez. Si prova la strada Sepe per sostituire Sirigu, mentre Linetty è ancora in fase di stallo perchè la Sampdoria non vuole fare sconti. Fatta per Rodriguez Affare fatto tra Milan e Torino per il passaggio di Ricardo Rodriguez in granata. Il giocatore ha infatti trovato l’accordo con il club di Urbano Cairo sulla base di poco più di 1,5 milioni di euro a stagione. Ai rossoneri andranno invece 3 milioni più bonus. Giampaolo può così abbracciare il suo primo innesto, anche se il tecnico preme per ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato | Ricardo #Rodriguez dal #Milan al #Torino ? - DiMarzio : #Calciomercato | Terminato incontro a Casa Milan: rattativa ad oltranza #Torino-#Milan per #Rodriguez ??… - DiMarzio : #Torino, obiettivo Ricardo #Rodriguez per la fascia sinistra - BombeDiVlad : ?? #Torino - #Rodriguez, affare chiuso ?? Ecco le cifre ????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato #Milan - calciomercatoit : ????#Atalanta - Trovato l'accordo con #Vojvoda. Ora si tratta con lo #StandardLiegi ?? #CMITmercato -