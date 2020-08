Calciomercato, gli svincolati di Sicula Leonzio e Siena fanno gola a diversi club (Di venerdì 14 agosto 2020) La prossima sessione estiva di Calciomercato potrebbe riservare numerose sorprese e trattative difficilmente immaginabili negli anni passati. diversi calciatori potrebbero svincolarsi dai propri club, creando di conseguenza un ricchissimo mercato degli svincolati.LA Sicula Leonziocaption id="attachment 1006771" align="alignnone" width="594" Facundo Lescano (getty images)/captionDopo la delibera del Presidente Federale, in seguito alla mancata presentazione della domanda di iscrizione al Campionato di Serie C 2020/21 da parte di Campodarsego, Sicula Leonzio e Siena, i giocatori di queste società adesso entrano a far parte a tutti gli effetti del Calciomercato degli svincolati. Per quel che ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato gli Calciomercato, news e tutte le trattative del 12 agosto: le ultimissime Sky Sport Cristiano Ronaldo paradosso di mercato: la Juventus può faticare a trovargli una nuova squadra

Cosa ne sarà di Cristiano Ronaldo e la Juventus? La domanda rischia di diventare un tormentone nelle prossime settimane, le prime del nuovo ciclo targato Andrea Pirlo. Perché, al di là di dichiarazion ...

Ligorna e Goliardicapolis, conferme importanti per le due società

Conferme importantissime per Ligorna e Goliardicapolis. Gli allenatori Moneforte e Di Somma, come anticipato da Calcio Spezzino, nella prossima stagione potranno contare su due elementi di spiccato va ...

