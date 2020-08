Cagliari, il ds Carta: “Nainggolan? Non ci tiriamo indietro. Juan Jesus ci piace” (Di venerdì 14 agosto 2020) Interessante intervista rilasciata ai microfoni del Corriere dello Sport da parte del nuovo direttore sportivo del Cagliari Pierluigi Carta. Il dirigente ha parlato del mercato dei sardi in vista della prossima stagione, ma anche degli obiettivi del club con l'arrivo di Eusebio Di Francesco come allenatore.Cagliari: identità e mercatocaption id="attachment 1001843" align="alignnone" width="362" Di Francesco (Twitter Cagliari)/caption"Quello che mi ha portato qui è l’audacia. Se credi in qualcosa devi costruirla giorno dopo giorno facendo rinunce e a volte scelte difficili", ha commentato Carta sulla sua nomina a direttore sportivo. E sul Cagliari: "Di Francesco? Quando il presidente mi ha prospettato l’idea, sono stato subito d’accordo perché ... Leggi su itasportpress

